以色列再袭加萨拉法市 与黎巴嫩真主党紧张加剧

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（法新社加萨走廊19日电） 以色列空袭和以军与巴勒斯坦武装分子之间的冲突今天撼动加萨走廊。与此同时，以色列军队警告，已准备好对该国北部前线的黎巴嫩真主党（Hezbollah）发动「攻势」。

巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）控制的加萨走廊（Gaza Strip）目击者和民防机构通报，以色列轰炸加萨南部拉法市（Rafah）西侧。医务人员说，无人机袭击和炮击造成当地至少7人死亡。

以色列军方曾宣布，在拉法东侧一条重要道路上的战斗，每天将基于人道主义「暂停」。但联合国发言人几天后说，这项公告「尚未转化为更多援助，送达有需要的人手中」。

哈玛斯去年10月7日对以色列发动史无前例的袭击，引发至今持续8个多月的战争，导致加萨走廊的人道主义状况极其严峻，联合国（UN）也一再发出饥荒警告。

联合国副发言人哈克（Farhan Haq）说，自5月初以色列军队占领拉法边界关卡的加萨一侧以来，这道介于加萨和埃及之间的关卡一直关闭；附近的克瑞沙洛（Kerem Shalom）关卡则因战斗等因素，功能有限。

他告诉媒体，最近几周，送达加萨北部的援助情况「有所改善」，「但南部的情况却急剧恶化」。

哈克说：「加萨南部和中部的市场可以买到基本商品。但很多人都负担不起。」

战争使整个地区的紧张局势急剧上升，伊朗支持的哈玛斯盟友━黎巴嫩真主党也卷入暴力冲突。

以色列军方今天说，其战机在前一晚袭击黎巴嫩南部的真主党据点，同时通报有一架无人机潜入以色列边境城镇梅土拉（Metula）附近。真主党声称这次袭击的目标是部队。

真主党也宣布旗下有2名战士丧生。