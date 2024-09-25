以色列再袭黎巴嫩南部 真主党飞弹指挥官亡

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（法新社贝鲁特25日电） 黎巴嫩真主党今天宣布指挥官柯贝西（Ibrahim Mohammed Kobeissi）身亡；几个小时前，以色列军方称已在贝鲁特南部近郊的袭击中杀死了一名指挥官，黎巴嫩当局称这波攻击造成6人丧命。

获伊朗撑腰的真主党（Hezbollah）透过声明宣布「指挥官柯贝西在前往耶路撒冷的途中殉难」，真主党使用这种字眼来描述战士遭以色列攻击杀害。

以色列军方昨天表示「已消灭真主党恐怖组织的飞弹和火箭网络指挥官柯贝西」。

黎巴嫩卫生部透过声明表示，「以色列敌人对贝鲁特南郊葛贝里（Ghobeiri）的空袭造成6人丧命，15人受伤」。

以色列军方表示，柯贝西指挥了多个火箭部队，包括一个精准导引飞弹部队，他与其他真主党火箭部队的指挥官一起被击中。

以色列军方指出：「柯贝西在飞弹领域是重要知识来源，且与真主党高层军事领袖关系密切。」

以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）在记者会表示，柯贝西所属部队中「至少还有两名」指挥官被「消灭」。

这波空袭发生的前一天，以色列称已针对贝鲁特南郊发动「有针对性的打击」。

真主党表示，其第三号人物卡拉克（Ali Karake）安然无恙，已转移至安全地点。先前，一名与真主党关系密切的消息人士告诉法新社，23日的袭击目标是卡拉克。