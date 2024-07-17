以色列再袭黎巴嫩 5叙利亚人丧生包括3孩童

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（法新社贝鲁特16日电） 黎巴嫩官媒报导，以色列今天袭击黎南造成5人丧命，其中包含3名叙利亚孩童。什叶派基本教义民兵组织真主党则宣布，对以色列北部发射多枚卡幽沙式火箭（Katyusha）进行报复。

黎巴嫩国家通讯社（National News Agency，NNA）报导，「3名叙利亚儿童」命丧「敌人对乌姆图特村（Umm Toot）农地的袭击」。

报导指出，一架「敌方」无人机锁定黎南另一地点克法特比尼路（Kfar Tebnit road）上一部机车进行攻击，造成两名叙利亚人死亡。现场目击者通报，「那辆机车上有两个人，（遭攻击后）许多民众试图接近…结果再遭袭击」。

要求不具名的黎巴嫩安全机构消息人士告诉法新社，这两名叙利亚人是在附近工作的「平民」。

联合国儿童机构表示，「只要暴力持续，身处险境的孩童只会更多」。联合国儿童基金会（UNICEF）在社群平台X上说：「今天又有3名据报在黎巴嫩南部家门前玩耍的孩童命丧空袭，这真是恐怖。」

自从巴勒斯坦武装团体哈玛斯（Hamas）去年10月7日攻击以色列，在加萨走廊（Gaza Strip）引发战争以来，其盟友真主党（Hezbollah）几乎每天都与以军交火。以国空军表示，对黎南部分地区真主党所在地点发动袭击，包括乌姆图特村附近雅林（Yarin）地区的一个「恐怖分子小组」。

据法新社统计，自从去年10月以来，以黎边境跨境交火已在黎巴嫩造成511人丧生，大部分是战士，但也包括至少104位平民。以国当局则表示有17位军人、13位平民死亡。