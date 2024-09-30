以色列军方：已歼灭哈玛斯在黎巴嫩的领袖

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（法新社耶路撒冷30日电） 以色列军方今天表示，以国部队已歼灭巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）在黎巴嫩的领袖，并继续锁定在黎巴嫩的亲伊朗武装团体。

以军发表声明说，以色列空军攻击歼灭了哈玛斯在黎巴嫩的领导人阿敏（Fatah Sharif Abu al-Amine）。

以军在声明中说，阿敏负责与黎巴嫩政治与军事组织「真主党」（Hezbollah）特务协调在黎巴嫩境内的哈玛斯恐怖行动。他也负责在黎巴嫩招募哈玛斯的特工和采购武器。

哈玛斯今天稍早表示，阿敏在他位于「黎巴嫩南部巴斯（Al-Bass）难民营的住家」遭空袭丧生。

哈玛斯表示，阿敏与妻子儿女死于「恐怖分子和罪犯的暗杀」。

黎巴嫩国营「国家通讯社」（National News Agency）报导，南部城市泰尔（Tyre）附近的巴斯难民营遭到空袭，这是该难民营「首次」成为攻击目标。

联合国救济工作署（UNRWA）发表声明告诉法新社，阿敏是UNRWA雇员，今年3月放无薪假。在UNRWA接获关于他政治活动的指控后，目前正在接受调查。

以色列军方发言人告诉法新社，白天他是UNRWA教师工会的主席，晚上则是哈玛斯在黎巴嫩的领导人。