以色列军方：正在加萨2家医院周围与哈玛斯交战

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（法新社加萨走廊/开罗25日电） 以色列军方今天表示，正与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）在加萨2家医院周围发生激战，并在过去一天近距离交战和空袭中击毙逾20名武装分子。

法新社报导，自去年10月以哈战争爆发以来，以色列已在加萨走廊（Gaza Strip）境内几家医院周围发动攻势，并声称哈玛斯利用这些医院作为基地，但遭哈玛斯否认。

加萨最大医院西法医院（Al-Shifa）附近的巴勒斯坦居民通报，当地情况严峻，包括遗体躺在街道上、持续遭到轰炸以及男性居民遭围捕，他们被剥光衣物只剩内衣，并且受到审问。

以色列声称，今天在加萨西法医院和南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）阿玛尔医院（Al-Amal Hospital）周围发动的袭击，是「精准的作战行动」。

不过，这些攻击引发医院内病患和流离失所者极大的恐惧。在某些情况下，以色列已不只一次袭击医院或进行封锁。

巴勒斯坦红新月会（Palestine Red Crescent Society）表示，阿玛尔医院所有出入口都遭军用车辆包围，医院工作人员被禁止离开医院。

以色列军方则说，他们在阿玛尔医院附近展开的行动，包括「突袭该地区数个恐怖分子的基础设施，并找出爆炸装置、火箭推进榴弹（RPG）及军事设备。过去一天在这个地区的近距离战斗和空袭中，已歼灭20多名恐怖分子。」

巴勒斯坦医护人员今天表示，以军对加萨发动新一轮袭击，歼灭了数十名武装分子，并继续封锁2家医院，据称哈玛斯武装分子藏身在此。

巴勒斯坦医护人员和目击者表示，在以色列袭击加萨中部城市迪尔巴拉（Deir al-Balah）一处民宅、造成18名巴勒斯坦人死亡后，有数十名巴勒斯坦人今天早上出席集会并参加罹难者丧礼。