以色列击毙总理后 叶门青年运动拘留11名工作人员

（法新社沙那31日电） 联合国表示，叶门叛军青年运动（Houthi）今天突袭联合国办公室，拘留至少11名工作人员。此前，以色列杀害青年运动政府总理后，叛军当局发动多次逮捕行动。

青年运动政府尚未对这起突袭行动置评，但该组织过去曾逮捕过国际援助工作人员。 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）呼吁「立即且无条件释放」这些人员，并证实有11名联合国人员遭青年运动实际掌权当局「任意拘留」。

联合国驻叶门特使格伦德贝里（Hans Grundberg）表示，「联合国办公室遭强行闯入，财产遭扣押」后，青年运动在沙那（Sanaa）和荷台达（Hodeida）拘留联合国人员。

他还说，青年运动已经拘留了23名联合国人员，其中部分人早在2021年和2023年就被关押。今年1月，青年运动叛军也曾拘留8名联合国工作人员。 青年运动声称，2024年6月的逮捕行动中，包含以人道组织为掩护的「美国和以色列间谍网络」。联合国对此强烈否认。

世界粮食计划署（World Food Programme）今天稍早表示，一名工作人员在青年运动控制的首都沙那被拘留。

世界粮食计划署表示，正紧急向青年运动当局寻求更多资讯。青年运动自2014年控制沙那，目前掌控叶门大部分地区。