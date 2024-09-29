以色列击毙真主党首脑 各国领袖与组织反应不一

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（法新社巴黎28日电） 伊朗支持的黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）宣布领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）死于以色列对贝鲁特郊区的空袭后，以色列的敌人矢言进行报复。

随着爆发全面战争的可能性笼罩中东，数个列强也警告这次行动带来的潜在影响。

●伊朗

半官方媒体伊朗学生通讯社（ISNA）报导，第一副总统阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）表示，他警告以色列，纳斯拉勒的死将「给他们带来毁灭」。

伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanani）也在社群媒体X贴文哀悼纳斯拉勒之死，表示「抵抗力量领袖纳斯拉勒的荣耀之路将延续下去，如果真主保佑，他的神圣目标将在圣城（耶路撒冷）解放中实现」。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）宣布全国哀悼5天。

●美国

美国总统拜登表示，纳斯拉勒遇害是「为他手下众多受害者伸张正义，其中包括数以千计的美国人、以色列人和黎巴嫩平民」。

拜登在声明中说，美国支持以色列抵御「伊朗支持的恐怖组织」的自卫权，美军将「进一步加强」在中东地区的「防卫状态」。

副总统贺锦丽（Kamala Harris）表示，纳斯拉勒是「一名双手沾满美国人鲜血的恐怖分子」，并表示她将「永远支持以色列捍卫自己并对抗伊朗及其支持的恐怖组织的权利，例如真主党、哈玛斯（Hamas）和青年运动（Houthis）」。

●俄罗斯

俄罗斯外交部表示，「我们坚决谴责以色列最新执行的政治谋杀行为」，并敦促以色列立即停止在黎巴嫩的军事行动。

俄罗斯外交部在声明中还说，以色列将对可能给中东地区带来的「悲惨」后果「承担全部责任」。

●德国

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）对德国第一电视台（ARD）表示，纳斯拉勒之死「恐破坏整个黎巴嫩的稳定性」，这「绝不符合以色列的安全利益」。

●加拿大

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）形容纳斯拉勒是「恐怖组织的领导人，攻击并杀害无辜平民，为整个地区造成巨大痛苦」。

但他呼吁采取更多措施保护冲突中的平民，并说「我们敦促在这一关键时刻保持平静和克制」。

●英国

英国外交大臣拉米（David Lammy）在X上发文表示，他已与黎巴嫩总理通话。他说：「我们一致认为需要立即停火，来结束流血事件。以外交方式解决是黎巴嫩和以色列人民恢复安全与稳定的唯一途径。」

●法国

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）要求以色列「立即停止对黎巴嫩的攻击」，并表示反对在黎巴嫩进行任何地面行动。

法国外交部在声明中表示，法国也「呼吁其他行为者，特别是真主党和伊朗，避免采取任何可能导致进一步不稳定和区域冲突的行动」。

●联合国

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，他对「过去24小时内，贝鲁特局势急剧升级深感关切」。

●哈玛斯

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯表示，纳斯拉勒遭杀害是「懦弱的恐怖行为」。哈玛斯去年10月7日对以色列进行史无前例的攻击，为加萨（Gaza）带来毁灭性的战争，引发真主党等伊朗支持的其他组织声援哈玛斯。

哈玛斯在声明中表示：「我们强烈谴责犹太复国主义者的野蛮侵略和针对住宅大楼的攻击。」

●巴勒斯坦自治政府

巴勒斯坦领袖阿巴斯（Mahmud Abbas）办公室发声明表示，他对纳斯拉勒和平民的死亡向黎巴嫩表示「深切哀悼」，他们「因以色列的残酷侵略而陨落」。

●叶门民兵青年运动

持续在红海攻击商船声援哈玛斯的伊朗撑腰的叶门武装团体青年运动在声明中表示，纳斯拉勒之死将使针对以色列的「牺牲火焰、热情和决心的力量增强」。青年运动领袖矢言纳斯拉勒「不会白白」丧命。

●土耳其

土耳其与以色列保持外交关系，但一直严厉批评以色列在加萨的攻势。土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）在X上表示，黎巴嫩正在遭受「种族灭绝」，但没有直接提及纳斯拉勒。