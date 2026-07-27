以色列前国防军总参谋长民调领先 成尼坦雅胡头号对手

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（法新社耶路撒冷26日电） 随着以色列将于10月27日迎来竞争极为激烈的国会大选，前国防军总参谋长埃森科特（Gadi Eisenkot）已成为总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的头号劲敌。

埃森科特崛起正值以色列政坛关键时刻。自2023年10月7日哈玛斯（Hamas）发动攻击并引发后续剧烈冲突以来，这场大选普遍被视为对尼坦雅胡长期执政能力的公投。 第12频道（Channel 12）最新民调显示，埃森科特成立的新政党正直党（Yashar）支持度已超越尼坦雅胡的联合党（Likud），预估可在120席的国会中夺下23席，领先联合党的22席。

这份民调也显示，43%受访者认为66岁的埃森科特是最适任的总理人选，高于支持尼坦雅胡的34%。 埃森科特曾在2023年10月7日攻击事件后，将建立未来巴勒斯坦国的呼吁斥为不切实际，并曾在黎巴嫩主导以色列采取不对称军事回应策略。如今，他以一套10点政纲作为竞选核心，宣称将恢复以色列的安全、团结与民主制度。 埃森科特于2015年至2019年间担任国防军总参谋长，被视为「达希亚教条」（Dahiya Doctrine）的主要推动者之一。该教条以真主党（Hezbollah）据点所在之贝鲁特郊区达希亚（Dahiya）命名。

这项教条建立在真主党将武装人员与武器隐匿于平民住宅及基础设施中的前提下，主张当以色列社区遭受远程打击时，对敌方人口聚集区采取毁灭性军事回应。