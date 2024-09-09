以色列前官员称军事焦点应转向北部 警告恐已慢半拍

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（法新社华盛顿8日电） 以色列前战时内阁部长甘茨（Benny Gantz）今天表示，以色列应该把军事焦点转向真主党与黎巴嫩边境，他并警告说「我们在这方面已经迟了」。

以色列与伊朗支持的真主党（Hezbollah）几乎每天都在跨境交火，黎巴嫩民兵组织真主党表示，它的行动是为了支持盟友巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）目前在加萨（Gaza）持续进行的战争。

甘茨在华盛顿的一个中东论坛上表示：「我们已有足够部队对付加萨，应集中精力关注北部正在发生的事。」甘茨还表示，伊朗及其代理人才是「真正的问题」。

这位曾任国防部长及参谋总长的中间派政治人物还说：「对北方行动的时机已经来临，实际上我认为我们已经迟了。」

甘茨表示，10月7日哈玛斯袭击引发加萨战争后，以色列与真主党的敌对情势恶化，以色列在撤离北部大部分地区时犯了一个错误。

甘茨说：「在加萨，我们已跨过战争的决定性时刻。」 「我们可以在加萨做任何我们想做的事。」

「我们应该寻求达成协议以解救人质，但如果我们在未来几天或几周，或者不知什么时候，都无法达成协议的话，我们就应该向北走。」

甘茨说，「我们有能力…打击黎巴嫩，如果有需要的话。」

甘茨补充说，「哈玛斯的故事已经是旧闻」，「伊朗及其它的地区代理人，还有他们试图想做的事，才是真正的重点。」

甘茨是在6月离开了以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的政府，因为它缺乏对加萨的战后计画。

以色列官方数据显示，10月7日哈玛斯对以色列的袭击造成1205人死亡，其中大部分是平民，包括一些在囚禁期间被杀的人质。

哈玛斯在攻击中劫持了251名人质，其中97名仍被扣押在加萨，以色列军方宣称其中已有33人死亡。

联合国人权办公室（UN Human Rights Office）表示，大多数死者是妇女和儿童。

以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）在视察加萨中部的扎里姆走廊（Netzarim Corridor）时也提到黎巴嫩边境局势。葛朗特告诉部队「我们正为北部可能发生的任何情况做准备」。

根据葛朗特办公室发表的声明，葛朗特说，「重心的转移可能很快就会发生，短时间内你可能就会身在其中。」