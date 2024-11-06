以色列前防长：在人质仍活者时带他们回家

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（法新社特拉维夫5日电） 今天刚被解职的以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）呼吁政府，在加萨人质「还活着」时带他们回家。他并坚称，所有达到徵兵年龄的以色列人都必须服役。

总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）因在加萨对抗哈玛斯（Hamas）的战争期间对葛朗特的信任破裂，而将他革职。

哈玛斯去年10月7日对以色列发动致命攻击后，双方经常因以色列进行报复性军事攻势而爆发冲突。

将军出身的葛朗特主导加萨对抗哈玛斯的战争，但在这场战争未来的问题上，失去了尼坦雅胡的支持。

65岁的葛朗特被开除后，矢言继续努力确保以色列的安全，他在社群媒体X上表示，这「过去是、未来也将永远是我一生的使命」。

葛朗特也强调，以色列「在道德和伦理上，应致力救回我们被哈玛斯绑架的儿女」。

他在今晚的电视声明中说：「我们必须在他们还活着的时候，尽快做到这一点。」

「有可能带回人质，但这涉及痛苦的妥协。以色列将知道如何承受这些妥协，以色列国防军（IDF）会知道如何确保他们的安全。」

葛朗特说：「我们无法让已经死亡的人质复活，无法为遗弃这些人质赎罪。」

他还提出了兵役问题，分析人士称，士兵们经过一年多的战斗已经精疲力竭。

他说：「每个人都必须在以色列国防军服役，共同参与保卫以色列的使命。」

「我们绝不能允许以色列国会通过腐败且有缺陷的法律，免除数以万计公民的服役负担。」

葛朗特指的是极端正统派犹太社群，6月最高法院裁定终止前，他们一直都免服兵役。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）