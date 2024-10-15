以色列又传枪手恐攻 1员警丧命

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（法新社耶路撒冷15日电） 在以色列南部城市阿什杜德（Ashdod）附近，1名枪手射杀1名员警并击伤另外4人后，遭另名开车途经现场的医务人员击毙。以国警方称这起事件是「恐怖攻击」。

当局指出，这名枪手在连接阿什杜德（Ashdod）和特拉维夫（Tel Aviv）高速公路的雅夫涅（Yavne）交流道上开枪，随后遭击毙。

警方发言人说：「恐怖分子共击伤5人，其中1名员警伤势严重，之后不治身亡。」

枪手徒步接近主要道路，对员警造成致命伤后开始滥射，导致其他人受伤。

以色列非营利紧急医疗救护组织「红色大卫之星 」（Magen David Adom）发言人海勒（Zaki Heller）指出，现场的1名以色列医务辅助人员「向那名恐怖分子开枪并制伏他」。

这名身分不明的医务辅助人员在案发现场接受访问时告诉记者，「当时我正在开车，我看到1名恐怖分子在射击，就跳出车外制伏他。」

以国中部城镇海德拉（Hadera）本月9日才发生持刀伤人事件，1人因此丧命、5人受伤，凶嫌犯案后遭击毙。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）随后对这起案件表示赞许，称这是「英勇刺人行动」，并呼吁「对（以色列）占领者进行更多痛苦打击」。