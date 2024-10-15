立足瑞士 报道世界
登录

以色列又传枪手恐攻 1员警丧命

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社耶路撒冷15日电） 在以色列南部城市阿什杜德（Ashdod）附近，1名枪手射杀1名员警并击伤另外4人后，遭另名开车途经现场的医务人员击毙。以国警方称这起事件是「恐怖攻击」。

当局指出，这名枪手在连接阿什杜德（Ashdod）和特拉维夫（Tel Aviv）高速公路的雅夫涅（Yavne）交流道上开枪，随后遭击毙。

警方发言人说：「恐怖分子共击伤5人，其中1名员警伤势严重，之后不治身亡。」

枪手徒步接近主要道路，对员警造成致命伤后开始滥射，导致其他人受伤。

以色列非营利紧急医疗救护组织「红色大卫之星 」（Magen David Adom）发言人海勒（Zaki Heller）指出，现场的1名以色列医务辅助人员「向那名恐怖分子开枪并制伏他」。

这名身分不明的医务辅助人员在案发现场接受访问时告诉记者，「当时我正在开车，我看到1名恐怖分子在射击，就跳出车外制伏他。」

以国中部城镇海德拉（Hadera）本月9日才发生持刀伤人事件，1人因此丧命、5人受伤，凶嫌犯案后遭击毙。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）随后对这起案件表示赞许，称这是「英勇刺人行动」，并呼吁「对（以色列）占领者进行更多痛苦打击」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
73
61 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 埃米莉·里达

亲爱的海外瑞士人，请问您的外籍配偶在申请瑞士国籍时遇到过哪些困难？

海外瑞士移民的外籍伴侣在结婚几年后可以申请瑞士国籍。但申请瑞士国籍需要满足很多条件并提交相关文件。

参与讨论
6
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
91
55 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团