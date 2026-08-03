以色列反对川普加萨和平计画 悍然拒撤军

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（法新社耶路撒冷3日电） 以色列今天对美国总统川普推动的加萨（Gaza）战争终结计画表达反对。以色列内阁成员无视外界要求停止空袭并开始自加萨撤军的压力，甚至要求美方撤销方案。

这是川普与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）间分歧日益明显的最新例证。尼坦雅胡将于10月面临艰困的连任挑战，过去他一直大力宣传与美国领导人的良好关系，上周还在华盛顿再次与川普会面。

尼坦雅胡办公室要求所谓哈玛斯（Hamas）解除武装必须经过认证。哈玛斯7月31日宣布，愿意根据川普提出的计画，将武器交付给一个新成立的巴勒斯坦治理委员会。

尼坦雅胡办公室发言人施皮尔曼（Doron Spielman）告诉法新社：「以色列已将对这项方案的意见与关切告知美方。我们目前所见的方案公开版本，未能反映以色列的立场。」

由美国支持、负责执行加萨计画的「和平委员会」（Board of Peace）最新发布的文件，要求以色列「立即」停止军事行动，并规划从当地「分阶段撤军」。此举激怒尼坦雅胡的极右翼盟友，而这些盟友正是他的联合政府依赖的对象。

以色列极右翼的财政部长史莫崔赫（Bezalel Smotrich）及其同僚表示，这类措辞与以色列的理解「完全不同」，并要求尼坦雅胡的战时内阁「立即」就加萨计画重新投票表决。

尽管去年10月宣布停火，以色列目前仍控制加萨走廊（Gaza Strip）大约6成地区。有以色列政界消息人士透露，以色列「不会从目前在加萨的据点撤退」。

多家以色列媒体报导，尼坦雅胡近日与和平委员会负责加萨事务的高级代表姆拉德诺夫（Nickolay Mladenov）会面。

对于这场会面，和平委员会一名官员拒绝发表评论，但表示该方案「将改善加萨民众的生活，也有助于提升以色列的安全」。

这名官员说：「我们已经提出一条务实的路径，希望藉由让哈玛斯交出政权及武器，彻底改变加萨现况。」