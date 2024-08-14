以色列右翼部长在伊斯兰圣地祈祷 引国际挞伐

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（法新社耶路撒冷13法新电）以色列极右派的国家安全部长班吉维尔今天到东耶路撒冷参访艾格撒清真寺，与数千名犹太人一起祈祷，触犯犹太人不得在这个极度敏感地区祈祷的禁令，引发国际社会谴责。

班吉维尔（Itamar Ben-Gvir）从过去即经常藐视以色列政府这道长久以来的禁令，他今天参访艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）院区期间，录制影片矢言要在加萨走廊（Gaza Strip）「打倒哈玛斯（Hamas）」。

艾格撒清真寺位于以色列占领的东耶路撒冷旧城，是伊斯兰教第3圣地，也是巴勒斯坦民族身分的象徵。这个地方对犹太教来说也是最神圣的地方，因为这里是西元70年被罗马人摧毁的一座古庙遗址所在。

尽管犹太人和其他非穆斯林可以在特定时间参访这座清真寺院区，但不可以祈祷或展示宗教符号。

班吉维尔今天参访艾格撒清真寺的时间点很敏感，因为以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」迄今交战10个月，不仅停火协议没有着落，以色列还面临伊朗及其代理人攻击的威胁。

班吉维尔在社群媒体X上传他在清真寺院区内拍摄的影音声明，重申他对加萨战事休战反对到底。

他说：「我们可以打倒哈玛斯…我们必须把他们打到跪地求饶为止。」

针对班吉维尔今天的行为，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）发布声明，谴责班吉维尔「公然藐视」现状。

约旦外交部谴责这起「直闯」清真寺的行为，说此举「公然违反国际法」。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）副发言人哈克（Farhan Haq）表示，联合国「反对任何改变圣地现状的作为」。

欧洲联盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）在社群媒体X发文表示，欧盟「强烈谴责班吉维尔的挑衅行为」。

法国外交部也发布声明说：「这项新的挑衅行为让人难以接受。」