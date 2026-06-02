以色列国会一读通过解散法案 可能提前举行大选

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（法新社耶路撒冷2日电） 以色列国会议员今天在一读表决中支持1项解散国会的法案，为可能提前举行的大选铺平道路。

法新社报导，根据以色列国会（Knesset）声明，这项由总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）执政联盟提出的法案在120席国会中获得106名议员支持，其余议员并未出席表决。

这项法案规定大选需在9月8日至10月20日间举行，但必须再通过两读后才能成为法律。

根据现行规定，以国最迟须在10月27日前举行大选，届时本届国会任期也将届满。

执政联盟主席卡兹（Ofir Katz）发布声明表示：「我们完成了4年任期，这在以色列政坛是极为罕见的成就，我们为此付出许多努力。」

「本届国会通过了520多项法案及9个预算案。事实上，我们一直坚守到了最后一刻。」

执政联盟推动解散国会之际，尼坦雅胡正面临极端正统派政党日益升高的压力，他所领导的右派联盟也愈来愈接近瓦解。

极端正统派政党指控尼坦雅胡没有兑现承诺、推动立法，以让在犹太法典学校（Yeshiva）就读的年轻男性永久免除义务兵役。

现年76岁的尼坦雅胡近日透露自己接受了摄护腺癌手术。他被形容为以色列政坛的「不死鸟」，并已表明将争取再度连任。他也是以国在位最久的总理，自1996年首度就任以来，已执政超过18年。