以色列国会通过决议 反对巴勒斯坦建国

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（法新社巴勒斯坦自治区加萨走廊18日电） 以色列国会今天表决通过，反对巴勒斯坦建国，视为「生存威胁」。以色列总理尼坦雅胡昨天告诉国会议员，以军已经「扼住哈玛斯的喉咙」。

法新社报导，这场表决大致上属象徵性，但在尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）预定24日向美国国会演说前立下标志性意义。表决结果随即引起巴勒斯坦领导层和国际社会批评。

对于美国政府致力调停以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）战争停火和人质获释协议，鹰派老将尼坦雅胡兴趣缺缺，他表示击垮哈玛斯的「绝对胜利」指日可待，并矢言扩大军事压力。

以色列国会议员一早通过的决议指出，在以军占领的土地上建立巴勒斯坦国，「会让以巴冲突延续，破坏区域稳定」。

决议文说，在哈玛斯去年10月7日攻击以色列，继而引发战争后，此时「推动」巴勒斯坦建国，「只会对哈玛斯及其支持者起了鼓舞作用」。

拥有120席的以色列国会以68票赞成、9票反对的表决结果通过决议。

巴勒斯坦自治政府指责以色列极右翼执政联盟「让区域陷入水深火热」。

邻国约旦表示，这场表决「严重违反国际法，对国际社会构成挑战」。

法国表示「震惊」，指这项决议文与联合国安全理事会（UN Security Council）多项决议「相互矛盾」。（译者：纪锦玲）