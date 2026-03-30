以色列国会通过法案 涉致命攻击巴人可判死刑

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（法新社耶路撒冷30日电） 以色列国会今天通过一项法案，允许处决因致命攻击被以恐怖罪名定罪的巴勒斯坦人，此举遭批评具有歧视性，且立即引发司法挑战。

包括以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在内，共有62名国会议员投下赞成票，48人投下反对票。这项法案是由极右翼国家安全部长班吉维尔（Itamar Ben Gvir）推动，另有一人弃权，其余国会议员没有出席。

班吉维尔在表决前佩戴一枚绞索形状的胸针，象徵他对这项立法的支持。他在投票后于社群平台X上发文说：「我们创造了历史！！！我们做出承诺，也实现了。」

根据法案，在以色列占领的约旦河西岸，凡经以色列军事法庭裁定为蓄意发动致命攻击、且被认定为「恐怖行动」的巴勒斯坦人，死刑将成为预设刑罚。法案提到，在「特殊情况」下，刑期可以减为无期徒刑。

约旦河西岸的巴勒斯坦人，自动由以色列军事法庭审理。

同时，根据法案，在以色列刑事法庭中，任何人若「出于终结以色列国存在的意图，并以伤害以色列公民或居民为目的，蓄意造成他人死亡，可被判处死刑或无期徒刑」。

这项法案规定处决方式为绞刑，并要求在宣判后90天内执行，最长可延后至180天。