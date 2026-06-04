以色列国安部长痛批黎巴嫩停火协议「严重错误」

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（法新社耶路撒冷4日电） 以色列极右派国家安全部长今天痛批华府斡旋的黎巴嫩停火协议，称这项协议是「严重错误」。

以色列国家安全部长班吉维尔（Itamar Ben Gvir）在社群平台X发文写道：「与黎巴嫩的停火协议是一个严重错误，顾问们的不切实际幻想正将总理（尼坦雅胡）拖向错误的决定。」

根据3日在华府举行、美国主导的会谈后所发表的联合声明，以色列和黎巴嫩同意实施停火，但表示前提是伊朗扶植的真主党（Hezbollah）「全面停止」交火。

班吉维尔指出，这项将使真主党撤出黎巴嫩南部的协议无法强制执行，而且黎巴嫩政府不值得信任。

强硬派的班吉维尔写道：「真主党并未离开利塔尼（Litani）以南地区，黎巴嫩军队也无法强制其撤离。黎巴嫩这个国家是真主党的同伙。」

他也批评总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）屈服于美国的压力而达成协议。

班吉维尔写道：「总理应该告诉（美国）总统川普（Donald Trump）：我们爱戴并感激您，但以色列是一个主权独立的国家。」

他还说：「在某些时刻，人必须知道如何说『不』，即使是对美国总统；如果我们不这么做，下次我们再面对真主党时，它将变得更加强大且更加危险。」