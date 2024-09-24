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以色列在创伤中团结 却因战争又陷分歧

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（法新社耶路撒冷23日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日袭击以色列并引爆加萨战争，这起战事既是让以色列人民更加互助团结，却也因人质、兵役豁免权等议题而加深分歧。

自去年11月短暂停火以来，以色列内部对于政府战争政策出现更深的分歧，当时哈玛斯共释放105名人质，如何带回其他人质成了下一个难题。

根据法新社汇整的以色列官方数据，加萨战争发生迄今，共有1205名以色列人死亡，其中多数为平民；另有251名人质在哈玛斯手中，目前有97人仍在加萨，以军称其中33人已死亡。

每周六晚上都有数以千计抗议者走上以色列商业中心特拉维夫（Tel Aviv）与其他城市街头，高呼「立刻带他们回家！」。抗议民众要求以色列当局「不惜一切代价」与哈玛斯达成协议，确保人质都能获释。

不过，这些抗议行动也引发部分民众反弹，担心这么做会削弱政府立场，恐在无意之中助长武装分子的士气。

除了人质问题，这场战争也加深「世俗化」和「正统派」以色列人的分歧，过去极端正统犹太教徒（Ultra-Orthodox Jews）可享有豁免兵役的权利，令许多人深感不公。

以哈冲突爆发以来，已有700多名安全部队成员丧命，数以万计名预备役军人被徵召动员，可能将前往与黎巴嫩接壤的北部边境参与大规模行动，也让这个曾经的差别待遇问题备受争议。

不过，以色列最高法院6月裁定，国防部必须终止长期让极端正统犹太神学院学生豁免兵役的做法，为总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）带来新的政治压力。

以色列北部居民则抱怨，早在战争发生前就被国家遗弃，自黎巴嫩真主党去年10月8日开始炮轰以色列北部后，这类怨言明显变得更多。

以色列北部几乎每天都会遭遇攻击，数以万计人被迫撤离，约6万人无法返回家园。

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