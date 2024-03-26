以色列在加萨涉种族灭绝 UN专家称已符公约标准

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（法新社日内瓦25日电） 一名联合国人权专家今天说，「有合理的根据」判定以色列在加萨打仗时做出好几起「种族灭绝」行为，并警告另涉「种族清洗」。

联合国巴勒斯坦领土人权状况特别报告员艾班尼斯（Francesca Albanese）表示，有明确迹象以色列触犯联合国防止及惩治灭绝种族罪公约（Genocide Convention）所列5项行为里的3项。

艾班尼斯在报告中说：「以色列以压倒性规模与性质攻击加萨，以及所造成的毁灭性生活条件，表明以色列实际上将摧毁巴勒斯坦人整个群体的意图。」

这份报告旋即遭以色列驳斥，称这是「在颠倒事实，到了骇人听闻的程度」。

艾班尼斯是联合国人权理事会（UN Human Rights Council）任命的独立专家，但她不是代表联合国发言。她并说发现「有合理的根据认为，（这些行径）已符合对加萨巴勒斯坦人实施种族灭绝的标准」。

这份名为「种族灭绝剖析」（Anatomy of a Genocide）的报告，胪列以色列种族灭绝行径为「杀害群体的成员；致使群体分子在身体或精神上遭受严重伤害；故意使群体处于某种生活状况下，以毁灭其全部或局部之生命。」

以色列驻日内瓦外交使节团表示，以色列「全然拒绝这份报告」，称这只是试图破坏以国根基运动的延伸。

以色列驻日内瓦使节团在声明中说「以色列的战争是针对哈玛斯，而不是针对巴勒斯坦平民」，批评艾班尼斯做出「无耻的指控」。

以色列长期以来一直严厉抨击艾班尼斯与其获得的授权，美国今天称这是「对以色列怀有偏见」。

一名美方官员告诉法新社，华府「知道」有艾班尼斯这份报告，但「没有理由认为以色列在加萨做出种族灭绝行为」。

巴勒斯坦武装团体「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日越界突袭以色列，法新社依据以色列官方数据统计，攻击造成以色列约1160人死亡，其中大多为平民。哈玛斯武装分子也劫持约250名为人质，以色列认为约有130人仍扣在加萨，其中33人据推断已死亡。

哈玛斯治下的加萨走廊卫生部表示，以色列之后对加萨展开连番轰炸与地面攻势，造成超过3万2300人死亡，其中主要是妇女与儿童。

上月，艾班尼斯否认哈玛斯袭击以色列是出于反犹主义后，以色列对她祭出签证禁令。

南非已向国际法院（International Court of Justice）对以色列提出控诉，指控以色列对加萨发动的攻击，等同于违反种族灭绝公约。

国际法院尚未对指控里的核心争点裁决，但今年稍早命令以色列在作战期间应竭尽所能避免种族灭绝行为，且应允许人道救援物资进入。