以色列在黎巴嫩击毙3记者 指控对方掩护真主党
（法新社贝鲁特28日电） 以色列今天在攻击黎巴嫩南部时造成3名记者死亡，当中包括真主党旗下艾玛纳新闻频道（Al Manar）的知名记者。黎巴嫩当局谴责此次攻击为战争罪。
以色列军方证实击毙艾玛纳频道记者舒艾布（Ali Shoeib），指控他「在真主党恐怖组织内以记者身份活动」。黎巴嫩自3月2日起被卷入当前中东战火，伊朗支持的真主党向以色列发射火箭，报复美国和以色列2月28日对伊朗开战后击毙伊朗最高领袖。
以色列则报以对黎巴嫩全境大规模空袭和对黎南展开地面攻势。据黎巴嫩当局通报，这波冲突以来至少1189人丧生。
根据黎巴嫩卫生部说法，目前至少46名救援人员和5名医护人员罹难。
黎巴嫩军方消息人士今天稍早时告诉法新社，真主党旗下艾玛纳频道的舒艾布和亲伊朗马雅丁电视台（Al Mayadeen）的弗图尼（Fatima Ftouni），在杰辛地区（Jezzine）死难，一同殉职者还有担任摄影的弗图尼胞兄。
马雅丁电视台和艾玛纳频道均证实旗下记者死讯。
舒艾布是艾玛纳频道最着名的战地记者之一，数十年来一直报导以色列对黎巴嫩的攻击。
以色列军方在一份声明表示，针对舒艾布打击是因他「藉艾玛纳频道记者身份为掩护，在真主党恐怖组织内活动，有系统地试图暴露在黎巴嫩南部及边境地区活动的以色列国防军士兵位置」。