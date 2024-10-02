以色列在黎巴嫩南部与真主党交战 阵亡士兵增至8人

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（法新社耶路撒冷2日电） 以色列军方今天表示，以色列在黎巴嫩南部与真主党交战，阵亡士兵人数增至8人。

以色列军方在声明中说：「以色列国防军（IDF，以色列军方）宣布又有7名士兵捐躯。」

以色列军方今天稍早表示，他们的1名士兵今天在黎巴嫩的战斗中阵亡。这是以军为打击黎巴嫩武装组织真主党而派部队跨越国界以来，首名损失的兵员。

以色列军方在声明中表示：「22岁上尉奥斯特（Eitan Itzhak Oster）…在黎巴嫩的战斗过程中死亡。」以军网站指奥斯特是今天身亡，此外未提供进一步细节。

真主党（Hezbollah）则说，以色列部队「渗透进入」黎巴嫩南部边境的1个村庄，并与真主党战士爆发战斗。

真主党稍早表示，以色列士兵试图进入位于更东北的黎巴嫩边境村庄阿代塞（Adaysseh），但已遭他们逼退。

以色列与有伊朗撑腰的真主党近几周冲突升温，始于以军猛烈炮击黎巴嫩南部，之后又空袭击毙真主党领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）。如今真主党首度证实双方在黎巴嫩境内交战。

真主党发言人亚飞（Mohammad Afif）在黎巴嫩首都贝鲁特南边郊区对媒体表示：「这只是对战的开始。南部的抵抗正处于最高战备状态。」（译者：陈政一）