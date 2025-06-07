以色列官员：以军从加萨走廊带回泰国人质遗体

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷7日电） 以色列官员今天表示，以色列军队已从加萨走廊带回1名在巴勒斯坦武装组织哈玛斯2023年10月7日突袭中，遭劫持为人质的泰国人纳塔彭（Natthapong Pinta）遗体。

以色列军方发表声明说，军方和以色列国家安全局（Shin Bet）昨天携手开展行动，在加萨走廊（Gaza Strip）南部的拉法（Rafah）地区「带回纳塔彭遗体」。

声明控诉说：「纳塔彭2023年10月7日在尼尔奥兹集体农场（Kibbutz Nir Oz）遭恐怖分子劫持，并在被囚期间遇害。」

这个声明将责任归咎于与哈玛斯（Hamas）盟友伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）关系密切的武装团体圣战者旅（Mujahideen Brigades）。

以色列国防部长卡兹（Israel Katz）在声明中说，这名人质的遗体已在拉法地区一次特别行动中「带回以色列」。

卡兹说道：「纳塔彭从泰国来到以色列从事农业工作，原本希望为自己和家人创造更美好的未来」，但他「在被俘期间遭恐怖组织圣战者旅残忍杀害」。

声明中还说：「恐怖组织圣战者旅还谋杀另一名外国人，并且扣留遗体。」这项声明强调，纳塔彭的家人和泰国官员已接到通知，以色列已采取行动带回纳塔彭的遗体。