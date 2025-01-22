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以色列对约旦河西岸哲宁展开第2天突袭行动

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（法新社约旦河西岸哲宁22日电） 以色列军方今天对约旦河西岸（West Bank）城市哲宁（Jenin）展开第2天的大规模搜索攻击行动，根据哲宁省省长和1名法新社记者说法，当地受到枪声和爆炸震撼。

哲宁和当地难民营被数个巴勒斯坦好战团体当作大本营为人所知，以色列部队过去便经常在对那里的武装派系发动突袭。巴勒斯坦自治政府的安全全部队去年12月也在哲宁一带与好战分子进行类似对战。

尽管以色列与巴勒斯坦好战组织哈玛斯（Hamas）在加萨走廊（Gaza Strip）的停火协议才在本月19日生效，但以色列官员表示，2023年10月以哈战争爆发后，以色列遭受到数千起来自约旦河西岸的攻击，这次突袭是对当地好战分子更大范围扫荡行动的一环。

以色列军方今天透过声明表示，他们持续这场代号「铁墙」（Iron Wall）的行动，并已「消灭超过10名恐怖分子」。以军还说，他们「从空中打击了数处恐怖主义基础设施，并拆除数个恐怖分子沿路埋设的爆裂物」。

巴勒斯坦卫生当局则说，这场行动已造成至少10名巴勒斯坦人死亡。

哲宁省省长阿布鲁布（Kamal Abu al-Rub）告诉法新社，当地情况非常艰困，以军将「通往哲宁难民营和哲宁政府医院（Jenin Governmental Hospital）的所有道路用推土机破坏，…有枪击和爆炸。」他并透露，以军连2天行动已从哲宁附近村庄拘捕了约20人。

1名法新社特派记者也通报，他听到从哲宁难民营传出枪声和爆炸声。

以色列军方发言人修夏尼（Nadav Shoshani）在记者会上表示，对哲宁的突袭行动是为了反制以哈战争爆发后有「2000多起」来自约旦河西岸的「试图恐攻」，且以军已「消灭约800名恐怖分子」。

以色列国防部长卡兹（Israel Katz）则在声明中矢言继续在哲宁的打击行动。他说，「这是为了消灭难民营内恐怖分子的决定性行动」，以军不会允许「恐怖主义阵线」在当地立足，这是他们「从加萨学到的关键教训」。

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