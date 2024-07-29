以色列将发动报复攻击 传真主党撤离阵地

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（法新社贝鲁特28日电） 以色列吞并的戈兰高地昨天遭致命攻击，消息人士今天表示，以色列威胁对黎巴嫩武装团体真主党（Hezbollah）展开报复，真主党已撤离黎巴嫩南部和东部的阵地。

来自黎巴嫩的火箭弹在迈季代勒沙姆斯（Majdal Shams）造成12名未成年人死亡，以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）矢言要「重击敌人」，再次引发人们对加萨战争蔓延的担忧。

以色列指责真主党发射伊朗制的Falaq-1火箭弹，但真主党声称与此事「无关」。真主党背后有伊朗支持，经常攻击以色列军事阵地。

未获准受访因此要求匿名的消息人士告诉法新社：「真主党已经撤离南部和贝卡谷（Bekaa Valley）的一些阵地，他们认为这些阵地可能成为以色列的目标。」 真主党在黎巴嫩东部与叙利亚接壤的贝卡谷和黎巴嫩南部拥有强大势力，自去年10月以来，真主党几乎每天都从这些地方对以色列阵地发动攻击，展现对盟友巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）的支持。

跨境交火基本上仅限于边境地区，但以色列多次深入黎巴嫩境内攻击，包括夜间攻击。

真主党也部署在叙利亚，多年来在当地内战中一直支持叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）。 战争监督团体叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，亲伊朗团体和真主党附属武装分子已撤离大马士革乡村及叙利亚控制的戈兰高地（Golan Heights）部分地区等阵地，以因应「以色列可能发动的空袭」。