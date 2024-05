以色列展开拉法军事行动 联合国暂停在城内发放食物

(法新社耶路撒冷21日电) 联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署(UNRWA)今天说,由于供应问题和不安全因素,已暂停在加萨走廊南部城市拉法(Rafah)分发食物。

UNRWA在社群媒体平台X上发文说:「由于缺乏供应和不安全,拉法目前已暂停分发食物。」

UNRWA今天通报,由于以色列正在进行军事行动,UNRWA以及联合国世界粮食计划署(World Food Programme)位于拉法的配送中心都无法进入。

1名美国资深官员说,以色列已经处理美国拜登政府对全面地面入侵拉法的许多关切,以军入侵目的是铲除拉法的哈玛斯战士。美国总统拜登先前曾说,如果以色列进攻计画不优先考量无辜巴勒斯坦人民安全,他将反对全面军事攻击这座挤满流离失所平民的城市。

这名官员说,政府并未支持以色列的入侵计画,但表示以色列官员修改入侵计画,显示他们正在认真看待美国政府的关切。

在过去两周里,数十万人在混乱中逃离拉法,在新的帐篷营地寻求庇护,或挤进已经被以色列先前进攻重创的地区。根据以色列国防部负责与巴勒斯坦人协调的「领土内政府活动协调局」(Coordination of Government Activities in the Territories,COGAT),在大约90万人匆忙逃离后,据信仍有约40万人留在拉法。

世界粮食计划署发言人伊蒂法(Abeer Etefa)说:「加萨的人道行动近乎崩溃。」她说,如果粮食和其他物资不能恢复大量进入加萨,类似饥荒的情况将会蔓延。(译者:林沂锋/核稿:陈政一)