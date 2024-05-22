以色列展开拉法军事行动 联合国暂停在城内发放食物

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（法新社耶路撒冷21日电） 联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）今天说，由于供应问题和不安全因素，已暂停在加萨走廊南部城市拉法（Rafah）分发食物。

UNRWA在社群媒体平台X上发文说：「由于缺乏供应和不安全，拉法目前已暂停分发食物。」

UNRWA今天通报，由于以色列正在进行军事行动，UNRWA以及联合国世界粮食计划署（World Food Programme）位于拉法的配送中心都无法进入。

1名美国资深官员说，以色列已经处理美国拜登政府对全面地面入侵拉法的许多关切，以军入侵目的是铲除拉法的哈玛斯战士。美国总统拜登先前曾说，如果以色列进攻计画不优先考量无辜巴勒斯坦人民安全，他将反对全面军事攻击这座挤满流离失所平民的城市。

这名官员说，政府并未支持以色列的入侵计画，但表示以色列官员修改入侵计画，显示他们正在认真看待美国政府的关切。

在过去两周里，数十万人在混乱中逃离拉法，在新的帐篷营地寻求庇护，或挤进已经被以色列先前进攻重创的地区。根据以色列国防部负责与巴勒斯坦人协调的「领土内政府活动协调局」（Coordination of Government Activities in the Territories，COGAT），在大约90万人匆忙逃离后，据信仍有约40万人留在拉法。

世界粮食计划署发言人伊蒂法（Abeer Etefa）说：「加萨的人道行动近乎崩溃。」她说，如果粮食和其他物资不能恢复大量进入加萨，类似饥荒的情况将会蔓延。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）