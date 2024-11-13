以色列开放新援助通道 救援组织：仍不够

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（法新社耶路撒冷12日电） 在美国增加运送救援物资最后期限前夕，以色列今天宣布开放另一条通往加萨（Gaza）的援助通道，但援助机构表示这么做仍然不够。

自去年10月7日巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）对以色列发动前所未有的攻击以来，加萨一直深陷严重的人道主义危机之中。

美国上个月警告以色列改善加萨的人道状况，否则将面临减少军事援助的风险。

在增援最后期限前一天，以色列军方表示已开放基苏菲姆（Kissufim）关卡，「作为增加对加萨提供援助量和路线的努力与承诺一环」。

以色列军方与以色列国防部人道单位「领土内政府活动协调局」（COGAT）在联合声明中表示：「粮食、水、医疗用品和避难所设备」已送往加萨中部和南部地区。

以军发布的影片显示，满载袋装物资和栈板的卡车驶入加萨。

但是联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）和8个人道组织表示，以色列在让援助物资进入加萨方面的努力仍然不足。

慈善机构乐施会（Oxfam）和救助儿童会（Save The Children）等8个组织表示，以色列「未能遵守」美国的要求，「对加萨的巴勒斯坦平民造成巨大的人员损失」。

他们在联合声明中表示：「自2023年10月战争开始以来，加萨的人道主义局势目现已达到最糟糕的状态。」