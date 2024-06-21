以色列总理喊话白宫：以国生存之战需要美国弹药

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（法新社耶路撒冷20日电） 以色列总理尼坦雅胡今天直接向白宫喊话，说以国在「生存之战」中需要美国的弹药。白宫先前批评尼坦雅胡抱怨有关加萨战争的武器交付问题。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）透过声明说：「我已经准备好承受人身攻击，只要以色列能够从美国那里获得以国在维持生存之战中所需的弹药。」

尼坦雅胡本周发布影片，指控华府「扣留给以色列的武器和弹药」，引起华府不满。

美国官员表示，他们并不清楚尼坦雅胡所指为何。

白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比（John Kirby）今天稍早向媒体说：「鉴于我们已经提供、且将继续提供的大量支持，这些言论令人深感失望，也确实令我们不满。」

华府表示，只有一批2000磅（约907公斤）炸弹的交付仍在审查中，因为担心它们会被用于加萨（Gaza）人口稠密的地区。

柯比另外表示，美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）预计今天将会见以色列国安顾问哈尼比（Tzachi Hanegbi）和以色列战略事务部长德默尔（Ron Dermer）。

以色列在加萨对巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）进行超过8个月的军事行动。华府虽是以色列军事上的主要支持者，但白宫已对加萨平民死亡人数攀升表达失望。