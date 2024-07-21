以色列总理将赴美国会演说

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（法新社耶路撒冷20日电） 以色列总理尼坦雅胡24日即将在美国国会发表具里程碑意义的演说。目前，尼坦雅胡正面临各方施压，要求他迅速就加萨战争与哈玛斯达成停火协议。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是以色列执政时间最长的总理，而他也将成为第一位4度在美国联邦参众两院联席会议上发表演说的外国领导人，打破他目前与英国前首相邱吉尔（Winston Churchill）同为3次的纪录。

但分析人士表示，自去年10月7日以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）爆发战争以来，以色列与其主要军事和外交支持者美国关系即趋于紧绷，令人担忧。

美国担心的是加萨走廊（Gaza Strip）平民伤亡不断增加将引发强烈反弹；尼坦雅胡则是头痛要如何营救遭哈玛斯掳走的人质、平息家属抗议声浪。

美国总统拜登和部分以色列部会首长表示，透过卡达、埃及和美国斡旋人员谈判，有可能达成协议。今年5月勾勒的计画提出为期6周的停火，届时一些以色列人质将与关押在以色列监狱的巴勒斯坦囚犯进行交换。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）昨天表示，谈判代表只差临门一脚了。 哈玛斯曾指控尼坦雅胡试图阻挠达成协议。布林肯表示，他希望能在尼坦雅胡访问华盛顿期间，「将协议带过终点线」。 尼坦雅胡与拜登之见的会面，目前尚未获得证实。