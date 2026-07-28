以色列总理访美会川普 聚焦伊朗危机与双边关系

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（法新社耶路撒冷27日综合外电报导）以色列与美国2月底联手袭击伊朗、引爆战争后，以国总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）明天将首度访问白宫，拜见美国总统川普（Donald Trump）。

尼坦雅胡今天启程前表示：「这是莫大的殊荣，但同时也是重大责任。我们将讨论所有议程上的议题，首要当然还是伊朗。我们的目标很自然，就是维护自身安全，并持续拓展我们周边的和平圈。」

美以两国领袖的关系在今年4月停火谈判期间降至冰点，川普当时甚至对这位以色列盟友飙粗口，事后还在接受采访时形容尼坦雅胡是个「非常难搞的人」。

尼坦雅胡则淡化这些争执，称只是「战术性分歧」，强调双方对战争的终极目标依然保持一致。

耶路撒冷希伯来大学（Hebrew University of Jerusalem）国际关系专家弗利曼（Yonatan Freeman）指出，尼坦雅胡这次访问的主要目的是破除两国关系冷却的传闻，「向全世界、向伊朗，甚至向黎巴嫩及其他国家展示，美国与以色列之间并未决裂或存有重大分歧」。

他补充说，这趟访问也意在证明「两位领袖间的共识远多于分歧」。

弗利曼认为，川普与尼坦雅胡若有歧见，主要在于方法层面，例如行动时程、强度及短期目标，而并非战争终极目标。