以色列承认与叙利亚新政权接触 盼推叙南非军事化

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷28日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列正与叙利亚展开谈判，寻求推动叙利亚南部地区非军事化。

这是尼坦雅胡首次间接承认以色列与叙利亚新政权接触。

叙利亚上个月爆发致命宗派暴力后，尼坦雅胡在以色列会晤一名德鲁士族（Druze）领袖，并保证以国政府正采取行动，保障叙利亚德鲁士族群安全。

尼坦雅胡说：「我们专注于3件事：保护斯威达省（Sweida）德鲁士族群，但不仅限于该地；建立从戈兰高地（Golan Heights）经大马士革以南，包括斯威达省在内的非军事区；设立人道走廊以运送援助物资。」

根据尼坦雅胡办公室分享的一段影片，尼坦雅胡还说，「这些讨论正在进行中，就在此时此刻。」

官方媒体叙利亚新闻社（SANA）上周报导，叙利亚外交部长席巴尼（Asaad al-Shaibani）8月19日在巴黎与以色列战略事务部长德默尔（Ron Dermer）率领的代表团会晤，讨论两国降温及斯威达省局势。

法国外交部随后证实会晤是在美国斡旋下进行，且这两个中东邻国的代表团曾于7月24日在巴黎先行接触。

自去年12月叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）遭推翻以来，以色列已在叙利亚境内发动数百次攻击，并占领由联合国巡逻、两国停战线叙利亚一侧的大部分非军事区。

大马士革方面也证实与以色列间接接触，盼回到1974年建立缓冲区的「停止冲突协议」。