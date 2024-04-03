以色列抗议潮是否会拉下尼坦雅胡 专家持观望态度

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（法新社耶路撒冷2日电） 以色列今天连续第4晚出现大规模反政府示威，不过这波抗议潮是否会迫使总理尼坦雅胡下台，尼坦雅胡所属的右翼联合党（Likud Party）前成员纳冯（Emmanuel Navon）抱持观望态度。

纳冯表示，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）先前多次在政治上被埋没，但后来又东山再起。

这名特拉维夫大学（Tel Aviv University）国际关系讲师说：「但这次不一样，因为发生了10月7日事件。我国今非昔比，对尼坦雅胡来说一切完了。」

纳冯还说：「他74岁了，没在运动又事务繁重，6个月前还植入心脏节律器。」

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日突袭以色列，掳走约250名人质，其中33人据推测已丧生。目前仍有134名人质被哈玛斯扣押在加萨走廊（Gaza Strip），家属不满尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）营救不力，尼坦雅胡处理以哈战争方式招致民怨沸腾。 不过新一波的大规模街头抗议活动是否会迫使尼坦雅胡下台，纳冯抱持怀疑态度。

若换成其他政治人物的仕途早就被扼杀掉，但纳冯将尼坦雅胡对联合党的控制与美国前总统川普对共和党的掌控相提并论。

纳冯表示：「联合党议员很怕在下次初选被『3人帮』惩罚，一切决定权都掌握在比比（尼坦雅胡昵称）、他的妻子和儿子这3人手中。」