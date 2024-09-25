以色列报复真主党跨境袭击 再度发动广泛空袭

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（法新社耶路撒冷／贝鲁特25日电） 黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党今天发射一枚弹道飞弹飞到特拉维夫上空遭拦截。以色列军方表示，正在对黎巴嫩南部和东部贝卡谷地进行「广泛的」空袭。

真主党（Hezbollah）稍早表示，锁定以色列情报机构摩萨德（Mossad）位在特拉维夫（Tel Aviv）附近的总部发射一枚弹道飞弹。以色列军方则表示，真主党「有史以来第一枚」射到当地的飞弹遭防空系统拦截。

以色列军方在声明中说：「以色列国防军（IDF）目前正对黎巴嫩南部和贝卡地区（Beqaa area）进行广泛空袭。」

声明表示，对真主党目标和武器储存设施进行袭击。

军方表示，来自黎巴嫩的约40件发射物跨境进入以色列北部，当地为之警报大作。军方表示：「数件发射物遭到拦截。」

与此同时，黎巴嫩表示，以色列今天的空袭造成15人丧生，包括南部和东部真主党传统据点外的山区也遇袭。

黎巴嫩卫生部指出，以色列空袭贝鲁特东南方丘夫山区（Chouf mountains）的朱恩村（Joun），造成4人罹难。

另外，以色列对克塞旺县（Keserwan）马艾斯拉村（Maaysra）的空袭造成3人死亡。这个什叶派穆斯林为主的村庄位在距离贝鲁特约25公里、以基督教徒为主的山区之中。

卫生部表示，以色列对南部的空袭一共造成8人丧生。