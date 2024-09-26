以色列拒停火继续空袭黎巴嫩南部 称再获87亿美援

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（法新社贝鲁特26日电） 以色列今天断然拒绝美国等全球领袖提出在黎巴嫩停火21天的提议，但白宫称曾跟以方协调过这份声明。同时以色列又空袭黎巴嫩南部，并宣布获得美国一项87亿美元的新援助方案。

以色列本周接连轰炸黎巴嫩民兵组织真主党（Hezbollah）据点，造成数以百计的人丧生。真主党也发射火箭弹进行报复。

以色列矢言持续对抗真主党「直到取得胜利为止」。外长卡兹（Israel Katz）在社群媒体平台X发文说：「（以国）北部没有停火这回事。我们将尽全力持续与恐怖组织真主党战斗，直到取得胜利并且让北部居民安全返家为止。」

以国总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室稍早发布声明说，总理「甚至没有回应」这项停火提议，并且下令军方「持续全力应战」。

美国总统拜登（Joe Biden）与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在纽约联合国大会（UN General Assembly）场边会面后，美国、法国与其他盟邦呼吁以色列与真主党在黎巴嫩停火21天。

他们的联合声明指出，黎巴嫩的局势已经令人「无法容忍」，且「不符合任何人的利益，不论对以色列或黎巴嫩民众而言皆然」。

尽管以色列官员做出如上评论，白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天仍告诉记者：「这份声明确实是跟以色列方面协调过的。」

马克宏今天则说，尼坦雅胡若拒绝黎巴嫩停火会是一次「错误」，到时候得为区域情势恶化「负责」。马克宏并称，法国反对黎巴嫩变成另一个加萨走廊（Gaza Strip）。

目前暴力情事尚无明显缓和迹象，以色列军方宣布对黎巴嫩南部发动更多空袭，真主党今晚也说旗下战士已朝以色列北部发射数十枚火箭弹。

黎巴嫩卫生部今晚表示，过去24小时，以色列空袭在黎巴嫩境内夺走92人的性命，并造成153人受伤。

以色列国防部另宣布，已获得美国一项87亿美元（约新台币2761亿美元）的新援助方案，藉以支持以色列持续中的军事行动，凸显华府并不愿意把军援当成要求停火的筹码。