以色列拟重启拉法关卡 允600辆卡车援资进入加萨

afp_tickers

（法新社耶路撒冷14日电） 以色列公共广播公司（KAN）报导，以色列将允许加萨（Gaza）的拉法关卡（Rafah Crossing）于明天重新开放，以利人道援助物资从埃及进入这块巴勒斯坦土地。

以色列公共广播公司在官网上表示：「联合国、获准的国际组织、私部门及捐助国（周三）将向加萨走廊（Gaza Strip）派遣600辆卡车的人道援助物资。」

巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）2023年10月7日发动袭击引发长达两年的战争后，加萨面临毁灭性的人道危机，联合国与多个援助组织先前已敦促重启拉法关卡。

联合国于8月底宣布加萨陷入饥荒，但以色列驳斥了这项说法。

以色列公共广播公司表示，哈玛斯今天晚间根据本月10日生效的停火协议，移交另外4名人质的遗体后，「政治高层」做出重启南部拉法关卡的决策。

根据美国总统川普斡旋达成的协议，哈玛斯应在停火协议于10日生效后的72小时内，交还所有幸存及已故的人质。

尽管哈玛斯确实准时释放所有20名幸存人质，但截至今天晚间，扣留在加萨走廊的28名已故人质中，仅向以色列移交了8人的遗体。

以色列极右派国家安全部长班吉维尔（Itamar Ben Gvir）今天扬言，若哈玛斯不归还仍被扣押在加萨的士兵遗体，他将切断对加萨的援助供应。

根据以色列公共广播公司说法，重启拉法关卡好让援助物资通过的决定，也是在以色列被告知哈玛斯打算于明天归还另外4具遗体后所做出，但此举尚未获得哈玛斯证实。