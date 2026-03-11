以色列控伊朗骇入监视摄影机 吁民众保持警惕

afp_tickers

3 分钟

（法新社耶路撒冷10日电） 以色列国家网路局表示，自中东战事爆发以来，已识别出「数十起伊朗为达间谍目的而入侵监视摄影机的事件」，并呼吁公众保持警惕。

以色列国家网路局（Cyber Israel）昨天在社群平台X上写道：「本局正努力提醒数以百计摄影机所有者，并呼吁公众更改密码、更新软体，以防止任何国家或个人层面的安全风险。」

近年来，伊朗与以色列之间频繁发生网路攻击事件，这两个宿敌进行的影子战争在去年6月及今年2月28日两度升级为公开冲突。

2025年12月，以色列前总理班奈特（Naftali Bennett）表示，他的Telegram帐号遭到网路攻击。在这之前，还有骇客声称已侵入他的手机。班奈特预计将在今年的大选中与现任总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）对决。

据称从班奈特手机中窃取的私人讯息、影片和照片，被发布在一个以巴勒斯坦象徵人物「韩达拉」（Handala）命名的骇客网站及相关的X帐号上。

一名专家告诉法新社，自从伊朗开始遭受攻击以来，与伊朗有关的骇客已加强了在中东地区的行动。

以色列资安公司Check Point在一份报告中表示，自2月28日美国与以色列发动攻势以来，他们已发现骇客存取监视摄影机的行为，这些摄影机被广泛使用，但通常安全性不佳。

Check Point网路情报主管麦辛（Gil Messing）告诉法新社，这些影像很可能被用来评估攻击所造成的损害，或「为锁定目标（个人）的习惯或攻击地点，搜集必要的资讯」。

他补充说，这些骇客「是（伊朗）军队的一部分」，并「在很大程度上受到国家支持」，特别是来自伊朗精锐革命卫队（Revolutionary Guards）及情报与安全部。

英国「金融时报」（Financial Times）上周报导指出，以色列为准备在攻势首日击杀伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）的行动，已骇入伊朗首都德黑兰几乎所有的交通摄影机长达数年之久。