以色列提三阶段停火方案 重点一次看

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（法新社华盛顿31日电） 美国总统拜登今天公布以色列提出的加萨（Gaza）停战三阶段提议，其中包括双方停火，以及释放遭巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）扣押的人质。法新社整理出其中关键要素。

●第一阶段：停火6周、释放人质

拜登表示，第一阶段包括持续6周的「全面彻底停火」，以色列部队会从「加萨所有人居地区」撤军。

哈玛斯也会释放去年10月7日袭击以色列期间所掳走「一定数量」的人质，包括女性、老人家和伤者。部分遭杀害人质的遗体也会被归还。

拜登说，遭哈玛斯挟持的美国人质也会获释，还说「我们要他们回家」，而作为交换，数以百计巴勒斯坦囚犯也会被释放。

巴勒斯坦平民会被允许回到他们在加萨各地的「家园和邻里」，包括在以色列轰炸数月下已残破不堪的北部一带。

人道援助方面，每日进入加萨的卡车会「激增」至600辆，国际社会将提供数以十万计临时庇护所和住宅单位。

在起初6周期间，以色列和哈玛斯会「针对到达永久结束敌对行为的第2阶段必要安排进行磋商」。

拜登指出，若协商持续进行，停火也会随之延长，居中调停的美国、埃及和卡达会致力确保停火得以延长。

●第二阶段：以色列撤出加萨

在这项计画的第二阶段，以色列部队会彻底撤出加萨，持续约6周。

哈玛斯会释放「所有剩下仍生还的人质」，包括男性以色列士兵。这点过去对哈玛斯来说一直是谈判的关键症结点。

拜登引述以色列提议内容表示，如果双方遵守协议，就能进而走向「永久停止敌对行为」。

●第三阶段：重建加萨

在美国和国际社会支持下，加萨重大的重建和稳定计画将启动。

拜登说，住宅、学校和医院将重建。他也会和区域伙伴合作，确保这一切会在「不让哈玛斯重新武装」的情况下发生。

一名美国高阶官员表示，重建阶段将耗费3到5年时间。

任何遇害人质的最后遗体将在第三阶段归还。

●若出了问题怎么办？

拜登说，要是哈玛斯「未能履行协议中的承诺，以色列可以恢复军事行动」。

但拜登补充表示，埃及和卡达会致力让哈玛斯遵守协议条款，美国也会监督以色列。