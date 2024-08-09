以色列撤销8名挪威驻巴勒斯坦外交人员地位

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（法新社耶路撒冷8日电） 以色列今天撤销8名挪威外交人员担任驻巴勒斯坦自治政府代表的外交地位，并指责挪威与以色列作对。挪威外交部长艾德（Espen Barth Eide）则称此举为「极端行动」。

虽然挪威不是欧盟成员国，欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）仍反对以色列的决定。

他在声明中说：「我强烈谴责以色列政府撤销与巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）往来的挪威外交人员外交地位的决定。这攸关所有致力中东和平稳定者的利益。（我们）完全与挪威站在一起。」

美国也表示，鉴于挪威曾是各方与巴勒斯坦秘密谈判的协调人，还在1990年代促成「奥斯陆协议」（Oslo Accords），以色列此举无济于事。

以色列外交部长卡兹（Israel Katz）说，撤销挪威外交人员地位的决定是为了回应挪威的反以色列行为，包括承认巴勒斯坦的国家地位。

挪威则指责以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的极右翼政府采取「极端」反应。艾德在声明中说：「这是极端之举，首先就影响到我们协助巴勒斯坦人民的能力。」

他还说：「（以色列）今天的决定，将对我们与尼坦雅胡政府的关系造成后果。」他后来召见以色列驻挪威代办寇特里尔－加尔（Yana Kotlyar-Gal）正式抗议。

巴勒斯坦自治政府也谴责以色列的决定是「违反和侵害国际法」。（译者：纪锦玲）