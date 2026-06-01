以色列攻下黎巴嫩南部历史重镇 安理会急开会

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（法新社贝鲁特1日电） 外交消息人士透露，联合国安理会将于今天召开紧急会议，讨论黎巴嫩战事，原因是以色列军方在黎巴嫩境内占领要地、中世纪十字军东征时的博福特堡（Beaufort）。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言要进一步深入黎巴嫩，并称5月31日的军事行动是对抗真主党的新「重大转折」。

以色列与真主党之间的停火协议自4月17日生效以来，始终未获落实；双方每天互控对方违反停火，并以对方的疑似违规作为攻击的理由。

外交消息来源向法新社表示，安理会将于6月1日紧急开会，讨论以色列扩大在黎巴嫩用兵，会议由法国呼吁召开。法国总统马克宏表示「目前南黎巴嫩出现的重大升级没有正当理由」呼吁停止战斗。

真主党今年3月2日为报复美国与以色列联手击杀伊朗最高领袖，向以色列发射火箭，黎巴嫩自此被卷入中东战争。

以色列于这周末再度攻击黎巴嫩，据黎巴嫩卫生部表示，昨天南部代尔扎赫拉尼（Deir Zahrani）遭袭击，造成8人死亡，其中包括3名妇女。

获伊朗支持的真主党表示，他们针对博福特堡附近的以色列军队，以及以色列北部什洛米（Shlomi）和纳哈里亚（Nahariya）的军事据点和基础设施发动攻击，阿克尔（Acre）地区亦响起空袭警报。

一名美国高层官员昨天向法新社表示，国务卿卢比欧（Marco Rubio）分别与黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）以色列总理尼坦雅胡讨论持续进行外交谈判，并强调真主党必须率先停止对以色列的攻击。

以色列军方曾在上世纪对黎巴嫩南部长达20年的占领期间，拿博福特堡当基地，并占领到2000年才结束。

法新社目击，随着炮声响起，浓烟自周边地区升起，以色列国旗现再次出现于博福特堡上空。