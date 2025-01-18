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以色列政府批准加萨停火协议

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（法新社耶路撒冷18日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列内阁今天表决通过加萨停火与人质释放协议，结束了数天来休战协议是否能在本周生效的不确定性。

停火协议预计19日起生效，加萨走廊（Gaza Strip）有史以来最惨重战争中的战斗与轰炸将结束。

自2023年10月7日巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）袭击以色列以来，有许多人质遭扣押于加萨走廊，这项协议也将让他们得以获释，以换回数以百计遭关押于以色列监狱的巴勒斯坦囚犯。

以色列内阁举行完投票后，尼坦雅胡办公室今天凌晨表示：「政府已批准人质返还计画。」

以色列司法部公布一份预计19日起将获释的名单，名单上共有95名巴勒斯坦人，包括69名女性、16名男性与10名未成年人，但仍「须经过政府批准」。

自宣布达成停火协议以来，以色列的空袭已造成数十人死亡，以色列军方16日表示，过去24小时内已攻击加萨各地约50处目标。

以哈停火协议将在川普就职前夕生效，川普声称，这项协议是他与即将卸任的拜登团队合作促成。

以色列安全内阁稍早批准停火协议，尼坦雅胡办公室表示这项协议「支持达成战争目标」。

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