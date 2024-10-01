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以色列无视拜登政府停火呼吁

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（法新社华盛顿1日电） 尽管美国当局呼吁避免在黎巴嫩发动地面进攻，以色列仍对黎巴嫩展开「针对性」突袭，这进一步证明华府已无法控制其盟友，外界担心恐引发更广泛的中东冲突。

美国总统拜登（Joe Biden）昨天表明反对以色列在黎巴嫩进行地面行动，呼吁以军在真主党（Hezbollah）领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）遭暗杀、紧张局势不断升温之际赶紧停火。

面对记者询问，是否知道以军计划在黎巴嫩展开有限度行动时，拜登说：「我比你们想像的更了解情况，我希望他们停手。我们现在应立即停火。」

数小时后，美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）表示，以色列已通知向华府，目前正「针对边界附近的真主党基础设施，展开有限度行动」。

以色列军方今天凌晨证实，已对黎巴嫩南部村庄发动「地面突袭」。

这与以色列先前做法如出一辙，每当美国呼吁透过谈判解决问题或呼吁停火时，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）似乎总是以加强军事攻势来回应。

美国与法国上周才在联合国大会场边发表联合声明，提出以军与真主党在黎巴嫩停火21天的提议，尼坦雅胡隔天就宣布对真主党发动新一波空袭。

华府智库「中东研究所」（Middle East Institute）美国外交政策高级研究员卡图勒斯（Brian Katulis）写道，「拜登政府在这些事件中大多作壁上观，虽然提供以色列进行相关行动的军事资源，却屡次对其行动感到措手不及」。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）昨天表示，外交仍是「强化中东局势稳定的最佳且唯一途径」，而华府当局「致力于紧急推动这些努力的进展」。

即将到来的美国总统大选令情况更加复杂，拜登接班人、民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）正与共和党候选人拜登（Donald Trump）角逐白宫大位，而拜登政府期待能在选前达成一项中东和平协议。

不过，多数观察家都认为，拜登政府不太可能在11月5日选举前改变目前的策略。

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