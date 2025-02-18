以色列根据停火协议撤出黎巴嫩 仍驻守5个战略据点

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（法新社贝鲁特18日电） 以色列军队已从黎巴嫩南部村庄撤离，但仍驻守5个据点。根据以色列与黎巴嫩真主党（Hezbollah）达成的停火协议，已经延长的撤军期限将在今天到期。

以色列与伊朗支持的黎巴嫩政军组织真主党在交战1年多后达成脆弱的停火协议，协议自去年11月27日生效。双方冲突包括长达2个月的全面战争，期间以色列曾展开地面攻击。

以色列在撤军期限前数个小时宣布，仍保留驻扎在靠近边界「5个战略据点」的军队。以色列国防部长卡兹（Israel Katz）今天证实这项部署，并誓言对真主党任何「违规行为」采取行动。

1名黎巴嫩安全消息人士稍早告诉法新社，「以色列军队已从所有边境村庄撤离，仅保留5个据点」。黎巴嫩军队随后宣布，已进驻以军撤出的南部边境村庄和地区。

根据华府和巴黎当局促成的停火协议， 以色列须在60天内自黎巴嫩撤军，这一期限后来延长至2月18日；与此同时，黎巴嫩军队将与联合国维和部队一同部署。

真主党则应撤退至利塔尼河（Litani River）以北，该地距离与以色列接壤边界约30公里，以及拆除南部剩余的军事基础设施。

以色列军方昨晚表示，将暂时驻守分布于共同边界沿线的「5个战略据点」，以「继续保护我们的居民，并确保没有立即威胁」。 黎巴嫩当局已拒绝进一步延长撤军期限，并敦促停火协议的斡旋国向以色列施压，要求撤军。