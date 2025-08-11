The Swiss voice in the world since 1935

以色列欲全面掌控加萨 联合国：恐引发另一场灾难

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社纽约联合国总部10日电） 联合国官员今天警告安理会，以色列全面掌控加萨市的计画恐引发「另一场灾难」，并造成深远影响。以色列总理尼坦雅胡则坚称，他的目标并非占领加萨。

联合国安全理事会（UNSC）罕见于周末召开紧急会议，讨论以色列安全内阁批准总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所提全面控制加萨市（Gaza City）计画，此举引发全球批评。

联合国助理秘书长延恰（Miroslav Jenca）对安理会说：「若这项计画付诸实行，极有可能在加萨引发另一场波及整个地区的灾难，导致更多人被迫流离失所，以及杀戮与破坏。」

联合国人道事务协调厅（OCHA）指出，根据加萨当局统计，自2023年10月冲突爆发以来，加萨已有98名儿童死于急性营养不良，其中37人是在今年7月以后死亡。OCHA协调主任拉杰辛汉（Ramesh Rajasingham）说：「这已不只是粮食危机，而是赤裸裸的饥荒。」

巴勒斯坦驻联合国大使曼苏尔（Riyad Mansour）表示，「超过200万人正在承受难以忍受的痛苦」，批评以色列接管加萨市的计画「非法且不道德」，并呼吁准许外国记者进入加萨采访。 尼坦雅胡今天宣布，将允许更多外国记者在以色列军方陪同下，在加萨进行报导。

尼坦雅胡重申，以色列不打算占领加萨，并称当局正在「讨论一个相当短的时间表，因为我们想结束这场战争」。（实习编译：周依恩/核稿：刘文瑜）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
6
9 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
25
22 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
2 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团