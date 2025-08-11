以色列欲全面掌控加萨 联合国：恐引发另一场灾难

（法新社纽约联合国总部10日电） 联合国官员今天警告安理会，以色列全面掌控加萨市的计画恐引发「另一场灾难」，并造成深远影响。以色列总理尼坦雅胡则坚称，他的目标并非占领加萨。

联合国安全理事会（UNSC）罕见于周末召开紧急会议，讨论以色列安全内阁批准总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所提全面控制加萨市（Gaza City）计画，此举引发全球批评。

联合国助理秘书长延恰（Miroslav Jenca）对安理会说：「若这项计画付诸实行，极有可能在加萨引发另一场波及整个地区的灾难，导致更多人被迫流离失所，以及杀戮与破坏。」

联合国人道事务协调厅（OCHA）指出，根据加萨当局统计，自2023年10月冲突爆发以来，加萨已有98名儿童死于急性营养不良，其中37人是在今年7月以后死亡。OCHA协调主任拉杰辛汉（Ramesh Rajasingham）说：「这已不只是粮食危机，而是赤裸裸的饥荒。」

巴勒斯坦驻联合国大使曼苏尔（Riyad Mansour）表示，「超过200万人正在承受难以忍受的痛苦」，批评以色列接管加萨市的计画「非法且不道德」，并呼吁准许外国记者进入加萨采访。 尼坦雅胡今天宣布，将允许更多外国记者在以色列军方陪同下，在加萨进行报导。

尼坦雅胡重申，以色列不打算占领加萨，并称当局正在「讨论一个相当短的时间表，因为我们想结束这场战争」。（实习编译：周依恩/核稿：刘文瑜）