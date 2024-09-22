以色列民众再上街 施压政府达停火协议

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（法新社特拉维夫21日电） 数以千计的以色列人今天走上商业枢纽特拉维夫（Tel Aviv）街头，施压政府达成加萨走廊（Gaza Strip）停火协议，以释放数十名被关押在加萨的人质。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指责巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）领导人拒绝可能的停战和人质释放协议条款。

他本人则面临以色列国内批评者的呼吁，要求他做出让步，以确保还被关押在加萨走廊的97人能被释放，其中包括33名以军称已死亡的人质。

与前几周一样，人质的亲属对着群众发言。

人质利丽．艾尔贝格（Liri Elbag）的父亲艾里．艾尔贝格（Eli Elbag）提到女儿时表示：「距离我上次亲吻你，已经过了1年，距离我上次和你一起开怀大笑，也已经过了1年。」

这名父亲说：「我们会继续奋斗，直到把所有人带回家。」

今天的抗议活动是在以色列和哈玛斯的盟友、黎巴嫩真主党（Hezbollah）间的跨境袭击不断增加的背景下展开。

遇害人质孟德（Avraham Munder）的外甥摩尔（Shahar Mor）表示，他担心与真主党的战斗可能会再次分散领导人对人质困境的注意力。