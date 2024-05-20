以色列活动人士随车护送 保障赴加萨队伍安全

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（法新社加萨20日电） 前往加萨（Gaza）的人道主义援助车队频频遭抢，一群以色列和平活动人士试图保护车队免受右翼分子威胁，今天随队前往。

上周至少有7辆来自约旦的援助卡车被右翼人士拦截并洗劫，以色列警方为此展开调查，美国也表达强烈抗议。

今天的援助车队由约30辆卡车组成，其中1辆遭右翼人士袭击。1名以色列青少年将部分援助物资丢到地上，警方随即将他带离现场。

以色列活动人士说：「当地人试图要扔掉卡车上的部分援助物资，但由于我们很快到了现场，警方也做了他们的工作，所以几乎没有食物丢失或损坏，我们可以继续前进，直到援助物资被送抵加萨。」

今天有约30名草根组织「站在一起」（Standing Together）的活动人士，前往遭围困的加萨走廊边境。

另1名活动人士说：「这些载运援助物资的卡车，每辆卡车都可成为拯救5岁儿童性命的工具。」

根据法新社依以色列官方数据的统计，哈玛斯（Hamas）去年10月7日袭击以色列，引爆有史以来最血腥的加萨战争，造成超过1170人丧生，其中大部分是平民。

哈玛斯还掳走约250名人质，以色列估计还有124人仍被扣在加萨，其中37人已经丧命。

哈玛斯控制的加萨卫生当局表示，以色列对哈玛斯的报复性攻击，已造成至少3万5456人死亡，且多数是平民。

以色列也将加萨包围，让当地食物、饮用水、医疗用品、燃料严重短缺，只能偶尔透过援助运送和空投缓解加萨困境。