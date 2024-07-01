以色列猛攻加萨 伊斯兰圣战组织称对以边境发射火箭

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（法新社加萨走廊1日电） 「巴勒斯坦伊斯兰圣战组织」宣称对以色列发动火箭袭击后，以军今天猛攻加萨走廊南部主要城市，加萨走廊各地持续进行激烈炮击与交战。 以军表示今天上午至少有20枚火箭，是从加萨走廊南部甘尤尼斯（Khan Yunis）地区向以色列边境社区发射。

巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Palestinian Islamic Jihad）旗下武装团体「圣城旅」（al-Quds Brigades）指出，火箭瞄准坐落加萨走廊边境附近的以色列社区，是为了报复以方「对我们巴勒斯坦人民所犯下的罪行」。圣城旅在以哈战争中与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）并肩作战。

根据以色列军方，大部分火箭遭到拦截，没有人员伤亡通报，且炮兵部队正在「炮轰开火源头」。

在加萨走廊其他地方，目击者与民防机构通报，以色列空袭南部城市拉法（Rafah）的南部地区，以及中部的纽瑟拉特（Nuseirat）难民营等地。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）承认以军陷入「艰困战斗」后，目击者通报，以色列战车持续对加萨市（Gaza City）舒贾亚（Shujaiya）地区开火，当地战事已打到第5天。

以色列军方提到，部队在攻击舒贾亚的战斗中「消灭数名恐怖分子」，空袭也在当地导致「约20名」激进分子身亡。