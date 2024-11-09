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以色列球迷阿姆斯特丹遇袭 撤离专机降落以国机场

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（法新社特拉维夫8日电） 荷兰首都阿姆斯特丹传出「反犹太主义」暴力事件，以色列随即派出救援专机。一架搭载以色列足球迷返国的飞机今天降落以国班古里昂机场（Ben Gurion Airport）。

以色列足球队特拉维夫马加比（Maccabi Tel-Aviv）与阿姆斯特丹阿贾克斯队（Ajax Amsterdam）昨晚在阿姆斯特丹进行欧洲联赛（Europa League）赛事后发生球迷冲突事件，荷兰和以色列官员谴责这是「反犹太主义」暴力事件。荷兰警方表示有62人涉案遭到逮捕。

以色列机场局（Israel Airports Authority）指出，今天下午第一架载着撤离民众的专机落地后，以色列国营艾拉航空公司（El Al）表示已派出6架飞机前往荷兰接回以色列球迷。

阿姆斯特丹市长哈赛玛（Femke Halsema）表示，这座城市已经「被充满仇恨的反犹太主义暴徒严重破坏」，他们在这个「令人无法忍受」的暴力之夜追赶并袭击以色列特拉维夫马加比队球迷。

哈赛玛描述一群暴徒骑着机车锁定这个以色列足球队的球迷，对受害者拳打脚踢，而且「打了就跑」，这波攻击导致5人受伤住院。

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