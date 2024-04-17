以色列矢言报复伊朗、进攻拉法 专家：没法同时做到

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（法新社耶路撒冷16日电） 以色列矢言报复伊朗13日的无人机及飞弹攻击，并继续与巴勒斯坦武装组织哈玛斯在加萨作战、派地面部队进入拉法。但专家表示，以色列无法同时实现这两个目标。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）似乎决心既要报复伊朗，又要继续对抗哈玛斯（Hamas）并挺进人满为患的加萨南部城市拉法（Rafah），但未针对任何一个计画提出时间表。

尼坦雅胡有可能必须考虑依盟友美国呼吁的，在报复伊朗上保持克制之余，同时保护加萨走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦平民。

●以色列的回应能等吗？

分析人士告诉法新社，以军已经在加萨对抗哈玛斯，并在区域间打击其他有伊朗撑腰的组织，已无余力再主动杠上德黑兰当局。

安全谘询公司勒贝克国际（Le Beck International）主管霍洛维兹（Michael Horowitz）说：「以色列无法同时攻击拉法和报复伊朗。」

他说：「必须做出个决定。」

自伊朗13日出动无人机并发射飞弹袭击以来，以色列战时内阁会议发布的一连串公开声明几乎无法厘清以色列到底作何打算，内部歧异倒是一览无遗：一些鹰派部长要求对德黑兰施以惩罚性报复，并立即对拉法发动攻势；其他人则希望以色列稍安勿躁。

总部位于华府的「军备管制与禁止核武扩散中心」（Center for Arms Control and Non-Proliferation）政策主任艾拉斯（John Erath）表示，目前，以色列并未面临伊朗再次发动直接攻击的威胁，有时间考量下一步。

他说，以色列领导阶层可能会研究有哪些选项一来不会导致他们与宿敌伊朗的紧张关系加剧，二来还能替危机找到出口。

以色列军方先前则已强调将对伊朗的攻击做出回应，军方发言人、海军少将哈加里（Daniel Hagari）表示，「我们会在我们选择的时机做出回应」。

●这场攻击是否影响了拉法计画？

以色列媒体引述安全消息人士的话报导，以军原定本周开始推进在加萨南部城市拉法的军事行动，但伊朗的攻击打乱了相关计画。

消息人士表示，美国、埃及和卡达的以哈停战谈判步履蹒跚，恐导致以色列加快执行拉法军事计画。

艾拉斯审慎地说，试图根据这些事态发展来猜测以军进攻拉法的时间点，都只会是「臆测」而已。

●以色列面临哪些外交风险？

霍洛维兹表示，无论是伊朗还是加萨问题，「外交考量都影响着以色列的盘算」。

以色列之前曾因对加萨发动毁灭性军事行动而饱受国际社会批评，但在遭伊朗以数百架无人机和飞弹攻击后，在国际间又赢回不少支持。

若对拉法展开地面攻势，将很容易抹去这样的外交成果；但霍洛维兹认为，以色列也可以趁现在全球与它站在同一阵线的机会，对加萨采取行动。

他说，外国盟友可以对以色列入侵拉法视而不见，用以换取「以色列不对伊朗（的攻击）做出回应」，但他补充说，这「似乎不太可能」。

以色列的公众舆论似乎也存在分歧。

耶路撒冷希伯来大学（Hebrew University of Jerusalem）今天公布的民调显示，48%的受访者表示他们支持不惜一切代价报复伊朗，52%反对。

民调显示，即便冒着以美关系可能生变的风险，仍有44%的受访者支持进攻拉法。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）