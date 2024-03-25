以色列禁联合国运援助 加萨北部饥荒风险再升级

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（法新社加萨走廊24日电） 加萨（Gaza）北部陷入饥荒的风险再度升级，因为以色列禁止联合国巴勒斯坦难民机构运送援助物资的车队再进到当地。

联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）负责人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在社群平台X贴文说：「我们眼睁睁地看着悲剧上演，以色列当局却告知联合国，他们将不再准许载运粮食的UNRWA援助车队进入（加萨）北部。」

「这令人难以置信，在人为造成的饥荒期间故意阻挠拯救人命的人道援助。」

以色列军方官员今天在一场会议中，向UNRWA传达这项决定；在此之前，他们已两度以书面否决让援助车队进入加萨北部。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日对以色列南部发动前所未见的攻击，掀起双方战争，让加萨陷入严峻的人道危机。

上周，一项联合国支持的粮食安全评估警告说，除非采取紧急的干预行动，否则加萨北部料将在5月前发生饥荒。

自1月29日以来，UNRWA就无法将粮食运送到加萨北部。

联合国人道事务与紧急援助负责人葛瑞菲斯（Martin Griffiths）今天表示， UNRWA「是加萨人道援助行动的核心」。

他补充道：「阻挠运送粮食的援助车队进入（加萨）北部的决定，只会让数以千计民众更接近饥荒。」

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说，阻止UNRWA运送援助，「就是剥夺饥民活下去的能力」。

UNRWA多名工作人员被控参与哈玛斯去年对以色列的攻击行动，以色列将这个联合国机构称作是「哈玛斯的幌子」。