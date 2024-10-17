以色列称击毙哈玛斯领袖 拜登贺锦丽指有助结束战争

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（法新社空军一号专机上17日电） 以色列今天宣布击毙巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯的领袖辛瓦后，美国总统拜登形容这是全世界的「好日子」，并称这为加萨战争停火及人质获释协议移除一大障碍。

美国副总统暨11月大选民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）则说，以色列击毙去年10月7日攻击案的策划者辛瓦（Yahya Sinwar），是让加萨战争结束的一次机会。

上述评论反映出华府虽然支持以色列，仍加强呼吁加萨走廊（Gaza Strip）战争停火。哈玛斯（Hamas）去年攻击以色列引爆加萨战争后，以军行径已让拜登（Joe Biden）和以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）关系紧张。

以色列公布辛瓦死讯之际，拜登正在空军一号专机上，准备前往德国。他发布书面声明表示，「对以色列、美国和全世界来说，这是个好日子」，现在中东有了实现和平的「机会」。

拜登指出：「辛瓦是达成所有这些目标一道难以克服的障碍，如今障碍不复存在，但我们眼前还有许多工作。」

拜登在抵达德国时告诉记者，他已透过电话向尼坦雅胡道贺，还说辛瓦「手上沾染许多血」；拜登并表示，未来4到5天内，他将派国务卿布林肯（Antony Blinken）前去推动停火。

拜登表示，他已告诉尼坦雅胡「现在是时候继续前进…迈向加萨停火」，现在他对可能休战「充满希望」。

贺锦丽曾暗示若当选美国总统，将对以色列采取较为强硬的态度。即使她支持以色列有权自卫，仍呼吁停止造成巴勒斯坦人民丧命。

贺锦丽在密尔瓦基（Milwaukee）一场造势活动后告诉记者：「这一刻赋予我们机会，让加萨战争终于能够结束。」

「而且战争告终必须让以色列安全、人质获释、加萨的苦难结束，并使巴勒斯坦人民实现保有尊严、安全、自由、自决的权利。」

贺锦丽也称赞美国特种作战和情报人员与以方密切合作「定位和追踪辛瓦与其他哈玛斯领袖」。

然而美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）强调，美方人员并未参与击毙辛瓦的特别行动。

与拜登同行的苏利文在空军一号专机上告诉记者：「这次行动是以色列国防军（IDF）的行动。」