以色列称战时密访 阿联严正声明子虚乌有

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（法新社耶路撒冷13日电） 针对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室指称，他在对伊朗战争期间曾会晤阿拉伯联合大公国总统，阿联今天发声明否认尼坦雅胡秘密访问该国的报导。

尼坦雅胡办公室今天表示，他在战争期间曾「秘密访问阿拉伯联合大公国」，并「与阿联总统穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）会面」。 在此消息发布的前一天，美国驻以色列赫克比（Mike Huckabee）表示，以色列在与伊朗交战期间，曾向阿联提供铁穹（Iron Dome）防空系统，并派遣负责操作的人员。 尼坦雅胡办公室虽然未证实赫克比的言论，但表示此次访问「代表以色列与阿拉伯联合大公国关系的历史性突破」。 阿联并未直接否认曾有此类访问，而是针对有关访问的「报导」进行回应。 阿联外交部在声明中表示：「阿拉伯联合大公国否认有关以色列总理尼坦雅胡访问阿联、或是在国内接待任何以色列军事代表团的传闻。」 声明还说：「阿联重申，阿联与以色列的关系是公开的，且并非建立在不透明或非官方安排之上。因此，除非由阿联相关当局正式宣布，否则任何有关未公开访问或秘密安排的说法，皆纯属子虚乌有。」

在2月底由美以联军袭击伊朗所引发的战争中，阿联遭受伊朗攻击的次数高居各国之冠。 尽管停火协议已于上个月生效，但阿联此后仍多次通报遭受来自伊朗的飞弹与无人机攻击。